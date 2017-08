publié le 24/08/2017 à 12:10

Stéphane Bern est amoureux et c'est dans les pages du magazine Paris Match qu'il présente son compagnon Lionel. Les lecteurs qui suivaient de près l'actualité people connaissait l'ancien compagnon de l'animateur, Cyril, avec qui il a vécu près de 10 ans.



"Il ne faut jamais insulter l’avenir ni le passé, explique Stéphane Bern. Je suis resté très ami avec Cyril, qui a partagé ma vie pendant plus d’une décennie. Il faut juste admettre que les sentiments peuvent évoluer. Les deux grandes histoires d’amour de ma vie se sont transformées en amitiés durables. J’aime la vie de couple et je suis complètement monogame (...). Aujourd’hui, je considère Cyril comme un membre de ma famille."

Désormais, c'est Lionel qui partage sa vie. Plus qu'une rencontre, c'est une redécouverte puisque les deux hommes se connaissaient depuis longtemps. "J’ai rencontré Lionel pour la première fois il y a 16 ans, continue Stéphane Bern. À l’époque, nous n’étions libres ni l’un ni l’autre. Et puis, l’année dernière, nos horizons réciproques se sont libérés et nous nous sommes retrouvés. Lionel travaille dans les nouvelles technologies. C’est un passionné d’histoire et de cuisine. Depuis qu’il est entré dans ma vie, je ne cours plus après l’inaccessible. Je suis davantage dans la sérénité."

Une couverture rare

L'animateur décrit leur vie simple, loin du fracas parisien et un amour résolument les pieds sur terre. "Il a de vraies valeurs. Un véritable savoir-être. Il n’est pas attiré par ce qui brille, il adore la campagne. Lui comme moi avons les deux pieds ancrés dans la vraie vie. Si je m’avisais de prendre la grosse tête, ce qui serait étonnant après toutes ces années, il me remettrait aussitôt les idées en place ! Lorsque quelqu’un souhaite un selfie avec moi, il propose de prendre lui-même la photo ! Rien ne lui pèse."



La une de Paris Match a été applaudie par les internautes à sa publication. Un tel succès est certainement à mettre en parallèle avec la grande popularité de l'animateur de RTL qui vulgarise les moments marquants de l'histoire sur France 2 depuis des années dans Secrets d'Histoire. L'autre singularité de cette une est en ce qu'elle représente un couple d'hommes, une rareté encore dans la presse généraliste et un grand pas vers la visibilité des couples LGBTQ+. Il faut en effet remonter dix ans en arrière pour trouver Amélie Mauresmo et sa compagne en une de Paris Match.

18 ans après Amélie Mauresmo, 1er couple lesbien à la une en 1999, 1er couple gay en couv de @parismatch avec #stephanebern et Lionel ¿ pic.twitter.com/exo7eKF7Wf — TÊTU (@TETUmag) 23 août 2017

Bravo Stephane et Lionel ... l air de rien ca veut dire beaucoup ... @ParisMatch @RTLFrance @France2tv pic.twitter.com/EuP6QHb9nU — Marc-Olivier FOGIEL (@FogielMarcO) 23 août 2017

Suffisamment rare pour être relevé et apprécié. Bravo @bernstephane et @ParisMatch pic.twitter.com/RlaIeXiSSK — Ian Brossat (@IanBrossat) 23 août 2017