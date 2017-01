Dany Boon vient de réaliser "Raid Dingue", son cinquième film qui met en scène la comédienne Alice Pol. Les comédiens sont les invités de Stéphane Bern le jeudi 26 janvier 2017.

Après, Radin, Dany Boon est de retour au cinéma ! Le Ch'ti le plus célèbre de France vient de réaliser son cinquième long métrage intitulé Raid Dingue. En salle le 1er février, le film met en scène la comédienne Alice Pol au sein du groupe d'élite du RAID.

"Raid Dingue" de et avec Dany Boon

L'histoire : Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. Distraite, rêveuse et maladroite, elle est d'un point de vue purement policier sympathique mais totalement nulle. Dotée pourtant de réelles compétences, sa maladresse fait d'elle une menace pour les criminels, le grand public et ses collègues. Assignée à des missions aussi dangereuses que des voitures mal garées ou des vols à l'étalage, elle s'entraîne sans relâche pendant son temps libre pour réaliser son rêve : être la première femme à intégrer le groupe d'élite du RAID.

Acceptée au centre de formation du RAID pour des raisons obscures et politiques, elle se retrouve alors dans les pattes de l'agent Eugène Froissard (dit Poissard), le plus misogyne des agents du RAID. Ce duo improbable se voit chargé d'arrêter le redoutable Gang des Léopards, responsable de gros braquages dans les rues de la capitale. Mais avant de pouvoir les arrêter, il faudrait déjà qu"ils parviennent à travailler en binôme sans s'entretuer au cours des entraînements ou des missions de terrain plus rocambolesques les unes que les autres.

Découvrez la bande annonce de "Raid Dingue"

> "Raid Dingue" - Bande annonce

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Edouard Dutour, Eric Dussart, Oldelaf, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.

"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

