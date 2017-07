publié le 07/07/2017 à 09:45

Rendez-vous à la Cité du Cinéma à Saint-Denis près de Paris, où le réalisateur et acteur Dany Boon tourne La Ch'tite famille. C'est le sixième film du metteur en scène, quelques mois après le carton de Raid dingue, à ce jour plus gros succès de l'année avec 4 millions et demi d'entrées.



La Ch'tite famille raconte l'histoire de Valentin, (joué par Dany Boon), designer-décorateur mondialement connu qui s'est inventé des origines pour fuir les siennes : celles d'un gars du Nord, élevé dans un milieu modeste. Mais quand sa famille débarque dans sa sublime villa d'architecte, les choses vont se gâter, d'autant qu'un accident va le rendre amnésique et le ramener à l'âge de ses 17 ans.



C'est du pur vaudeville mais sur le fond le long-métrage parle aussi des racines et c'est un thème que Dany Boon voulait aborder à ce moment de sa vie et de sa carrière : "Il y a plein de choses très personnelles dans cette histoire sur ma mère, sur ma région, sur ma famille, sur mon enfance".

Des acteurs proches de Dany Boon

Celle qui joue le rôle de la maman de Dany Boon dans le film est Line Renaud. 89 printemps, traitée comme une reine sur le plateau : de l'affection, du respect et pour Line, le bonheur de retrouver celui qui était déjà son fils dans Bienvenue chez les Ch'tis. “C’est comme si je l’avais jamais perdu parce qu’on se voit beaucoup dans la vie, on continue, confie-t-elle. Le film va raconter cela finalement, de ne jamais oublier d’où l’on vient".

C'est Pierre Richard qui jouera le papa de Dany Boon dans le film. À l'affiche également, d'autres retrouvailles : Valérie Bonneton, originaire du Nord elle aussi, partenaire de Dany dans Le Volcan ou Supercondriaque. Elle a immédiatement pris ses marques dans cette nouvelle aventure avec lui : "On travaille dans la confiance. Il n’y a pas de pression, il n’y a que de la légèreté, on est tous en train de participer".

Le film sortira le 28 février

Et puis un petit nouveau tout de même : François Berléand, qui joue le beau-père de Dany Boon dans le film, papa de Laurence Arné sa fiancée. Un homme qui a investi dans l'entreprise de design du couple, qui voudrait bien voir fructifier son investissement et va subir le débarquement des ch'tis dans cet univers si bien réglé.



Il reste encore 5 semaines de tournage sur les 10 du total, l'équipe quittera Paris pour le Nord et ses plages notamment fin août. Le film sortira le 28 février prochain.