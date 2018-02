Dany Boon et Laurence Arné dans A La Bonne Heure

publié le 23/02/2018 à 12:30

Le 28 février prochain, Dany Boon sortira le sixième long métrage de sa carrière, en partenariat avec RTL ! Dans La Ch’tite Famille, le comédien et réalisateur renoue avec ses origines, lui qui a toujours revendiqué ses racines nordiques. L'idée de ce film ne date pas d'hier. Depuis 2010, Dany avait promis à Line Renaud qu'ils retravailleraient ensemble, après le succès de Bienvenue chez les Ch'tis (2008) et ses quelques 20 millions d'entrées.



"La Ch'tite famille", le nouveau film de Dany Boon (26 février 2018)

L'histoire : Valentin D. (Dany Boon) et Constance Brandt (Laurence Arné), un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère (Line Renaud), son frère (Guy Lecluyse) et sa belle-sœur (Valérie Bonneton) débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais !

> "La Ch'tite Famille" - Bande-annonce (2018)

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 17 Mars à Claye-Souilly

- 23 Mars à Plougonvelin

- 30 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

