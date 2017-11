Dany Boon dans A La Bonne Heure

publié le 01/11/2017 à 12:30

Cela fait un quart de siècle qu'il nous fait rire sur scène ! Actuellement en tournée dans toute la France, Dany Boon a décidé de fêter cet anniversaire avec son dernier spectacle Dany de Boon des Hauts-de-France, mis en scène par Isabelle Nanty.

"Dany de Boon des Hauts-de-France", le one-man-show de Dany Boon

On ne présente plus Dany Boon. Drôle et tendre à la fois, il rencontre aussi bien le succès comme humoriste, comédien, acteur, ou encore réalisateur.

Depuis le début des années 90, l'artiste de 51 ans enchaîne avec succès les one-man-shows : Je vais bien, tout va bien, Dany Boon en parfait état, Dany Boon fête ses 10 ans, ... Ses spectacles lui ont permis d'asseoir sur scène sa notoriété de "ch'ti mi".



Ainsi, il impose un style d'humour ancré dans l'absurde des situations quotidiennes, et dépeint avec tendresse la détresse de personnages empêtrés dans des situations devenues burlesques. Dépassés par leur naïveté, leur timidité ou leur stupidité, ses personnages agissent toujours en décalage du comportement normalement attendu.



Après 40 représentations exceptionnelles à l’Olympia, Dany Boon reviendra dans cette salle mythique afin de célébrer ses 25 ans de scène les 18,19 et 20 décembre prochains, pour les trois dernières dates de sa tournée.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 08 Décembre à Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

