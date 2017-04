VIDÉO - "Danse avec les stars" : Ophélie Winter raconte avoir vécu "un cauchemar"

publié le 06/04/2017 à 11:44

Dur dur la vie de star. "Franchement c'était une tannée, c'est la pire expérience de ma vie, un cauchemar traumatique", se plaint Ophélie Winter lorsque Cyril Hanouna lui demande de revenir sur son expérience dans Danse avec les stars. Et pour l'actrice, invitée sur C8 dans TPMP ce mercredi, ceux qui diraient le contraire ne sont que "des langues de…" (…bois).



La pilule n'est toujours pas passée, alors que les faits remontent à 2014, date à laquelle elle avait intégré la cinquième saison de l'émission phare de TF1 avec Christophe Licata comme partenaire. Ce n'est apparemment pas le danseur-chorégraphe qui aurait posé problème, mais plus l'émission en elle-même.

Le cou et les côtes cassés

" À 5 heures du matin, t'as 40 piges et on te met la caméra dans la tronche, ce n'est pas possible. C'est dur quoi", raconte l'actrice qui a quitté le show après seulement deux primes. Une décision qui ne vient pas d'elle, mais de son médecin. "J'avais le cou cassé et deux côtes cassées. Au prime j'ai fait le porté (figure technique de dance, ndlr) avec des côtes cassées (…) je pouvais plus respirer quoi", assure-t-elle.

Ophélie Winter admet cependant qu'elle n'avait pas prévenu les équipes, que son médecin l'avait arrêtée et que lorsque la chaîne l'a appris, ils ne l'ont pas fait revenir, par mesure de sécurité.