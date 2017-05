publié le 02/05/2017 à 09:24

TF1 peut se targuer d'un public fidèle. Lundi 1er mai, ils étaient plus de 5,2 millions de téléspectateurs à suivre la suite des aventures des personnages irrésistibles de Camping Paradis, soit 21% de part d'audience. Le téléfilm se hisse ainsi à la première place loin devant France 2 et sa Zone Blanche qui a réuni 3,2 millions de Français (12,5% de part d'audience). La deuxième chaîne se positionne ainsi devant M6 et The Island qui a attiré 2,4 millions de curieux (9,6% de part d'audience).



Hors podium on retrouve Ocean's Twelve diffusé sur France 3, suivi par 2 millions de téléspectateurs (8,4%). Les chaînes de la TNT ont sorti leur épingle du jeu puisque C8 a rassemblé 1,7 million de personnes devant John Wick, quand 1,1 million étaient devant W9 et Pearl Harbor. À presque parfaite égalité, TMC avec The Dark Knight Rises (un million de téléspectateurs) et Les Demoiselles de Rochefort sur France 5 (un million de téléspectateurs).