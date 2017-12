publié le 13/12/2017 à 16:59

Il est arrivé avec sa bouille de jeune premier et une énergie à la fois débordante et contagieuse. Lenni-Kim n'était pas forcément le plus connu de la bande de Danse avec les stars mais il risque bien de terminer au sommet de la hiérarchie. Le chanteur a montré qu'il avait plusieurs cordes à son arc, et une prédisposition pour le perfectionnisme et le show.



Dès le premier prime time, et alors qu'il se lançait dans un difficile foxtrot sur la bande-originale de La la land, il mettait les jalons d'un parcours qui allait le conduire vers la finale, en étant systématiquement parmi les candidats et candidates les mieux notés.

Âgé de 16 ans et en provenance du Québec, Lenni-Kim a été le chouchou de cette édition, en faisant preuve certes de beaucoup de talent mais surtout en promenant son enthousiasme en répétitions et lors des directs. Toujours positif, toujours prompt à absorber les remarques et conseils comme une éponge, il a montré une extraordinaire capacité à rester compétitif.

C'est d'ailleurs le jeune Québécois qui a récolté le premier 10 de la saison, lors d'un jive sur Tutti Frutti. Artistiquement parfait, les tableaux qu'il proposait ont très souvent portés le sceau du panache. Mais signe que Lenni-Kim a su se réinventer, il a aussi réussi à subjuguer l'assistance lors de la demi-finale sur Diego, en hommage à Johnny Hallyday.