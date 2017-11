Cristina Cordula enchante les Grosses Têtes !

publié le 09/11/2017 à 18:00

Une Grosse Tête qui peut vous proposer de faire le tour de la science en 80 minutes mais qui copie son frère.

… Igor Bogdanov



Une Grosse Tête qui peut relooker toute une planète quand c'est un désastre.

…Cristina Cordula



Une Grosse Tête qui aimerait bien faire la rencontre d'un troisième type.

… Caroline Diament



Une Grosse Tête qui préfère qu'on lui décroche une ligue des champions que la lune.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête pour qui c'est tous les jours la conquête de l'espace.

… Bernard Mabille

Une Grosse Tête pour qui la distance la plus courte entre deux Points n'est pas la ligne droite mais l'abonnement.

… Franz-Olivier Giesbert

Cristina Cordula Crédit : FRED DUFOUR / AFP

