publié le 25/02/2018 à 11:38

"Une violence et une brutalité qui me laisse dans un état de sidération." C'est par ces mots qu'Aude Rossigneux a décrit son éviction dans une lettre envoyée à la rédaction du Média, et publiée dans son intégralité par le site electronlibre.info. Un management qu'elle n'hésite pas à comparer à celui de Vincent Bolloré, à la tête de Canal + et souvent cible des critiques sur le plateau du Média.



Recrutée par cette nouvelle télé sur internet en septembre dernier pour incarner une ligne différente, souvent rapprochée par les observateurs du courant de la France insoumise, son aventure prend fin cinq mois plus tard. Et laisse beaucoup de regrets à la journaliste. "J’ai été chargée de la plus lourde responsabilité, celle de recruter une équipe. Je n’ai pas à rougir du résultat : avec ses faibles moyens, la rédaction est performante, unie, et d’un engagement total."

"Dans la cour des grands"

Ce départ d'un poids lourd de la plateforme d'information interroge sur son avenir. Jeudi 22 février, Sophia Chikirou (l'ancienne directrice de la communication de la campagne de Jean-Luc Mélenchon et fondatrice du Média) s'était montrée optimiste auprès des abonnés, estimant que le Média "jouait dans la cour des grands." Aude Rossigneux avait par ailleurs été moquée par un montage diffusé dans On n'est pas couché, à l'occasion du passage de Sophia Chikirou sur le plateau de Laurent Ruquier.