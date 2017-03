Les Grosses Tetes accueillent le mathématicien Cédric Villani

publié le 14/03/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Nouvelle Grosse Tête mathématicien de renom, il a reçu la célèbre médaille Fields en 2010…Cédric Villani



Une Grosse Tête persuadée que le calcul mental est un petit caillou dans le cerveau… Chantal Ladesou

Une Grosse Tête dont les courbes mélangent harmonieusement paraboles et hyperboles… Arielle Dombasle



Une Grosse Tête qui a appris à compter jusqu'à 6 la semaine dernière grâce à Barcelone… Florian Gazan



Une Grosse Tête qui est comme les nombres, il peut être entier… Jean-Marie Bigard



Une Grosse Tête qui ne fait pas de mathématique juste des têtes au carré… Pierre Bénichou



Le mathématicien Cédric VILLANI Crédit : Johanna Guerra / RTLNET

Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.





Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !