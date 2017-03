Les Grosses Têtes ont toujours la pêche !

publié le 13/03/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui est peut-être l'amie secrète qui a offert des costumes à François Fillon… Karine Le Marchand



Une Grosse Tête qui préfère tailler des costards que de s'en faire offrir.

… Laurent Baffie



Une Grosse Tête qui n'a pas offert ses chemises à François Fillon on l'aurait remarqué… Jean-Jacques Peroni

Une Grosse Tête qui va souvent nous rappeler que "c'est beau la vie quand on y pense"…Gérard Jugnot



Une Grosse Tête égérie de Truffaut, mais plus la jardinerie que le réalisateur…Elie Semoun



Une Grosse Tête qui après avoir rempli des avions remplit des théâtres… Jean-Fi Janssens



Jeanfi Janssens dans Le Grand Studio RTL Humour Crédit : SIPA Presse pour RTL

Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.





Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !