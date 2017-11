Charlotte de Turckheim : "Je pense que c'est le théâtre qui m'a sauvée"

publié le 11/11/2017 à 14:26

Charlotte de Turckheim était l'invitée du Journal inattendu sur RTL, ce samedi 11 novembre. L'occasion, pour l'actrice, réalisatrice et humoriste, d'évoquer son actualité, et notamment le retour de l'un de ses plus grands succès : Une journée chez ma mère. Le one-woman-show, que Charlotte de Turckheim remet au goût du jour plus de 20 ans après le spectacle originel, se tient à Paris à La Nouvelle Éve, jusqu'au 31 décembre.



Au micro de RTL, l'artiste s'est d'abord confiée sur ses origines, celles d'une "famille d'aristos, certes, mais très loufoques et assez déjantée. Et donc, non, je ne suis pas la plus drôle de la famille. Tout le monde est très très drôle chez moi", dit Charlotte de Turckheim, avant de détailler ses débuts dans le monde de la scène. Ainsi, à l'âge de 18 ans et alors qu'elle ne "savait absolument pas ce [qu'elle] voulait faire dans la vie", elle se découvre une passion. "Je pense que c'est le théâtre qui m'a sauvé puisque j'ai été dans un cours de théâtre, pas du tout pour moi, mais pour voir des copains. Et au bout de six mois, la prof m'a dit 'Bah qu'est-ce que tu fous là, monte sur scène'".

"Du vécu" dans son one-woman-show

Plus de trois décennies plus tard, la comédienne n'a toujours pas perdu son amour des planches. Elle vient justement, vendredi 10 novembre, de jouer la première de son one-woman-show revisité. "Franchement, j'ai trouvé ça génial. Parce qu'évidemment, même si je l'ai beaucoup joué en tournée, c'est une nouvelle salle, un nouveau public. Je ne savais qui il y avait dans la salle (...)", confie l'humoriste.



De cette histoire, qui raconte comment une aristocrate désargentée met en place tout un stratagème pour échapper à la saisie des huissiers, Charlotte de Turckheim le concède en riant : "Il y a du vécu là-dedans. Effectivement, quand j'étais jeune, c'était assez rock'n'roll chez moi. Il y avait (...) une espèce de fierté d'être libre par rapport à l'argent. Mais en même temps, pour la petite fille que j'étais, c'était hyper angoissant quand il y avait les huissiers qui arrivaient."