Manu Payet : "Les César, on ne peut pas dire non"

Manu Payet est l’invité du Journal inattendu de Vincent Parizot de ce samedi 21 octobre. Face au journaliste, le comédien a évoqué Emmanuel, son nouveau spectacle. Sur scène, il évoque son enfance, son adolescence, son arrivée à Paris. Autant de souvenirs qui l’ont mené, aujourd’hui, à se préparer à animer les César 2018.



Celui qui mène une carrière de show-man, d’acteur et de réalisateur sera le maître de cérémonie de cette prochaine édition de la remise de prix la plus prestigieuse du cinéma français. Une perspective aussi angoissante qu’excitante, qu’il décrit comme un rêve devenu réalité : "C’est une émission que je regarde depuis que je suis gamin, qui me fait rêver depuis que je suis tout petit. Je n’aurais jamais cru un jour, dans mes rêves les plus fous, ne serait-ce qu’être assis dans cette salle comme ça m’est arrivé, remettre un prix une fois comme ça m’est arrivé, et puis la présenter."

"Je suis né sur une île (La Réunion, ndlr), j’ai pris l’avion et je n’y suis pas retourné", se remémore-t-il. "Et puis maintenant on me propose d’être le maître de cérémonie de cette soirée des César… On ne peut pas dire non."