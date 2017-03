Les Grosses Têtes célèbrent le printemps

publié le 21/03/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui fait des stand-up sur scène et du sit-in à la radio… Baptiste Lecaplain



Une Grosse Tête qui n'attend pas de se coucher pour avoir la tête au Nord… JeanFi Janssens

Une Grosse Tête qui fait déménager les gens mais qui ne fait pas un carton sur les bonnes réponses à la radio… Stéphane Plaza



Une Grosse Tête qui trouve que le meilleur du débat d'hier a été lui devant sa télé… Pierre Benichou



Une Grosse Tête qui fait économiser autant de 300 euros que Chantal Ladesou en dépense… Florian Gazan



Une Grosse Tête qui passé sa soirée devant la télé pour regarder le débat, elle a juste oublié d'allumer son poste… Chantal Ladesou



Laurent Ruquier Crédit : Maxime Villalonga

Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.





Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !