Yann Moix enchaîne les bonnes réponses

publié le 22/03/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui a un escargot tout chaud dans la bouche…Isabelle Mergault



Une Grosse Tête pour qui "Banzaï" n'est pas un cri de guerre mais une ligne de son C.V…Valérie Mairesse

Une Grosse Tête qui n'a pas assez de canapés pour organiser un débat entre tous les candidats…Karine Le Marchand



Une Grosse Tête incollable à la radio et indécollable de devant les matchs de foot chez lui…Florian Gazan



Une Grosse Tête qui a dû avoir tellement de "retenues" à l'école qu'il n'en a plus du tout aujourd'hui…Laurent Baffie



Une Grosse Tête qui pose des questions à la télévision et qui essaie d'y répondre à la radio…Yann Moix



