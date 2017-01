Céline Dion pose avec ses enfants pour leur premier Noël sans René Angélil

La chanteuse a publié un adorable cliché sur les réseaux sociaux. Entourée de ses enfants, elle pose en pyjama devant un sapin. Un souvenir souriant pour un Noël difficile.

par Benjamin Pierret publié le 13/01/2017 à 17:30

C'était, évidemment, un difficile cap à passer. Pour la première fois, le week-end du 24 décembre 2016, Céline Dion et ses trois enfants (René-Charles, 15 ans, et les jumeaux Nelson et Eddy, 6 ans) ont célébré les fêtes de Noël sans René Angélil. L'époux de la chanteuse, père des trois garçons, a été emporté par le cancer le 14 janvier dernier.



Malgré tout, la petite famille a passé les fêtes de fin d'année en bonne et due forme, comme en témoigne la photo publiée par l'interprète d'Encore un soir sur Instagram, le 12 janvier. Vêtue d'un pyjama une pièce, elle pose tout sourire, enlaçant ses enfants devant un gigantesque sapin entouré de cadeaux. "Souvenirs des fêtes ! Maintenant, on retourne au boulot !", a-t-elle écrit en légende du cliché. Le sourire face au drame, c'est l'attitude que la famille de Céline Dion semble avoir adopté.