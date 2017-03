Carla Bruni-Sarkozy raille François Hollande sur Instagram

publié le 16/03/2017 à 23:11

Carla Bruni-Sarkozy était d'humeur plutôt narquoise... L'épouse de Nicolas Sarkozy a reçu une invitation pour assister à la remise d'une médaille de l'Ordre national du mérite. Sur le petit carton, que la chanteuse a partiellement mis en ligne, on peut voir que la missive est envoyée par François Hollande à l'attention de "Madame Carla Bruni".





Sauf que depuis son mariage en 2008 avec l'ancien président de la République, l'Italienne s'appelle officiellement Carla Bruni-Sarkozy. Un détail qui ne lui a évidemment pas échappé et qu'elle n'a pas manqué de relever dans un message partagé sur son compte Instagram : "Tiens, François Hollande ne sait pas que je me suis mariée. Est-ce que quelqu'un du protocole de l'Élysée pourrait l'avertir ?". Un post, accompagné de nombreux emojis rieurs et écrit en français, en anglais et en italien à ses 88.000 abonnés.

Can someone tell President Hollande that I'm actually married now ...? ¿¿¿¿¿¿¿ Tiens Francois Hollande ne sait pas que je me suis mariée ....est ce que quelqu'un du protocole de de L'Elysée pourrait l'avertir ? ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ C'è qualcuno all'Elysee che può avvertire il Presidente Hollande che mi sono sposata ?¿¿¿¿¿