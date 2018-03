Les étonnantes confessions de Carla Bruni-Sarkozy sur sa vie de famille

publié le 30/06/2016 à 20:36

Plutôt discrète ces derniers temps, Carla Bruni-Sarkozy fait son retour dans les pages du magazine Elle ce vendredi 1 juillet, avec un entretien sans filtre. Elle revient notamment sur sa relation avec son époux, Nicolas Sarkozy, et livre quelques confessions sur sa vie de famille. Si la chanteuse affirme "aimer la douceur des fins de journées", elle confesse qu’elle n’est pas vraiment qualifiée pour aider ses enfants à faire leur travail scolaire. "Je ne sais pas faire une division ou une simple multiplication, je n'ai jamais su, je crois...", confie Carla Bruni-Sarkozy, "là, je peux perdre mes nerfs. Il est clair que je ne peux pas les aider. Je ne sais pas faire une division ou une simple multiplication, je n'ai jamais su, je crois... Avec mon fils aîné, je regardais en douce sur mon téléphone !"

L'infidélité, "trop dangereux"

Lorsqu’on lui demande comme réagirait-elle si elle apprenait que son mari la trompait, l'ex-première dame affirme qu’elle “le prendrait très mal, vraiment très mal, c'est certain !". "Je pourrais en arriver à commettre des actes extrêmes comme de lui couper la gorge ou les oreilles pendant son sommeil par exemple.", ajoute-t-elle. "Plus sérieusement, je crois qu'il faut éviter d'être infidèle si l'on peut, c'est trop dangereux. C'est l'un des chemins vers la séparation. Et puis, la fidélité, c'est une condition sine qua non du mariage il me semble", estime Carla Bruni-Sarkozy. "Pourquoi se tromper, mentir, alors qu'aujourd'hui, on a la possibilité de choisir sa vie, de se marier ou pas, de faire des enfants ou pas", poursuit l’ancienne mannequin assurant qu'elle "n'a pas un tempérament jaloux du tout": "Je n'ai jamais fouillé les poches".

"Une bâtarde" qui "aime bien les bâtards"

"Je suis une bâtarde et j'aime bien les bâtards d'ailleurs. Mon mari aussi est un genre de sang-mêlé, il ne ressemble en rien à ces élites comme on dit, il ne fait pas partie de l'establishment et j'adore ça !", explique un peu plus loin la chanteuse, qui, au passage, annonce revenir à la chanson avec un nouveau disque "de reprises", "enregistré mais pas mixé". "Je ne sais pas encore quand le disque sortira. La seule chose que je sais, c'est que chanter me rend incroyablement heureuse", dit-elle. Il semblerait que la préparation de ce nouveau disque soit sensiblement plus avancée, mais Carla Bruni-Sarkozy aurait préféré décaler sa sortie pour ne pas perturber la très probable campagne de son mari pour la primaire de la droite et du centre.