Javier Bardem et Penelope Cruz, les héros du film "Everybodu Knows"

Le jury "Un certain regard" encadre son président : Benicio del Toro

Le réalisateur russe Kantemir Balagov, membre du jury "Un certain regard"

Viorginie Ledoyen pendant le photocall du Jury "Un certain regard"

Les Kenyanes Sheila Munyiva et Samantha Mugatsia lors du photocall de "Rafiki"

Le réalisateur Sergei Loznitsa et l'acteur russe Boris Kamorzin pour le photocall de "Donbass"

L'acteur Christoph Waltz et la présidente du groupe Chopard Caroline Scheufele

Le réalisateur égyptien A.B Shawky et sa femme Elisabeth Shawky-Arneitz

publié le 09/05/2018 à 21:33

Après le couple Penélope Cruz et Javier Bardem, qui a illuminé le tapis rouge de Cannes mardi 8 mai pour la première montée des marches, Julianne Moore a, à son tour, fait crépiter les flashs des nombreux photographes présents.



Louise Bourgoin, Christoph Waltz, Irina Shayk, ou encore Chantel Jeffries étaient aussi au centre des attentions pour cette seconde montée des marches, ce mercredi 9 mai. Des spectateurs de choix pour la diffusion de Yomeddine, le premier long-métrage du réalisateur égyptien Abu Bakr Shawky, qui a monté les marches aux bras de son épouse et productrice Elisabeth Shawky-Arneitz. Les acteurs principaux étaient en revanche absents du célèbre tapis rouge.

Une absence politique de poids

Mais l'absence de ces derniers n'était pas une exception. C'est par procuration que Kirill Serebrennikov, l'"enfant terrible" du théâtre russe assigné à résidence, a dû monter les marches du 71e Festival de Cannes au soir pour la projection de son film Leto (L'été) en lice pour la Palme d'or.

Le réalisateur est visé par une affaire de détournement de fonds publics qu'il dénonce comme "absurde". Assigné à résidence dans l'attente de son procès, il a reçu le soutien de nombreuses personnalités artistiques russes et étrangères. Mardi, jour de l'ouverture du Festival de Cannes, la ministre française de la Culture, Françoise Nyssen a ainsi gravi les marches en compagnie des producteurs du film. "Nous ne pouvons que manifester notre opprobre forte par rapport à cette situation, et notre inquiétude", a expliqué la ministre, en références aux situations de Serebrennikov et Panahi.