publié le 10/05/2018 à 21:15

Un tapis rouge "très cocorico" sur la Croisette. Ce jeudi 10 mai, alors que Christophe Honoré présente son nouveau film, Aimer, plaire et courir vite au 71e Festival de Cannes, de nombreuses célébrités se sont pressées sur les célèbres marches cannoises.



Le réalisateur français était de la partie, de même que son équipe dans laquelle on retrouve notamment Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps ou encore Denis Podalydès. Mais ils n'étaient pas seuls. Côté tricolore, les actrices Frédérique Bel, Elsa Zylberstein et Chiara Mastroianni, ainsi que les anciennes Miss Iris Mittenaere et Sylvie Tellier ont aussi été photographiées sur le tapis rouge avant la projection du film, en lice pour la Palme d'Or.

On retrouve dans Plaire, aimer et courir vite tout ce qui fait le cinéma de Christophe Honoré : des sentiments, du romantisme, du sexe et des dialogues très littéraires mais qui jamais pourtant ne sonnent artificiels. Le long-métrage se déroule dans les années 90 entre Rennes et Paris et raconte le coup de foudre compliqué entre un jeune étudiant (Vincent Lacoste) et un auteur (Pierre Deladonchamps).

Christophe Honoré s'inscrit dans la lignée des Nuits fauves de Cyril Collard ou des Témoins d'André Téchiné, mais on pense aussi évidemment à 120 battements par minute de Robin Campillo.