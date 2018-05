publié le 10/05/2018 à 11:09

Après "Les chansons d'amour " en 2007, c'est la 2e fois que le réalisateur est en lice pour la palme d'or. On retrouve dans "Plaire, aimer et courir" vite tout ce qui fait son cinéma : des sentiments, du romantisme, du sexe et des dialogues très littéraires mais qui jamais pourtant ne sonnent artificiels. Le film se déroule dans les années 90 entre Rennes et Paris et raconte le coup de foudre compliqué entre un jeune étudiant (Vincent Lacoste) et un auteur (Pierre Deladonchamps).



C'est une des forces de Plaire, aimer et courir vite, son universalité, quelle que soit ses préférences sexuelles. Christophe Honoré s'inscrit dans la lignée des Nuits fauves de Cyril Collard ou des Témoins d'André Téchiné, mais on pense aussi évidemment à "120 battements par minute" de Robin Campillo.

Christophe Honoré revient à cette décennie 90 marquée par les ravages de l'épidémie du VIH. "Dans les années 90 (...) le sida n'était pas absent, notamment dans la jeunesse et cela a créé un traumatisme à mon avis, tel, qu'aujourd'hui, alors que j'appartiens à une génération plutôt de quadra ou de quinqua, je pense qu'on vit encore avec ça même si on ne le formalise pas et on ne l'exprime pas régulièrement".

> PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE de Christophe Honoré - Bande annonce

Romain Puértolas publie "Les nouvelles aventures du fakir au pays d'Ikea"

Il y a 5 ans, un véritable OLNI, un objet littéraire non-identifié débarquait en tête des ventes, un premier roman au titre farfelu : L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Son auteur, Romain Puértolas, vient de publier la suite : Les nouvelles aventures du fakir au pays d'Ikea.



Et le fakir de Romain Puértolas va vivre une épopée toujours aussi trépidante et désopilante. 5 ans plus tard donc, son héros, devenu un auteur à succès grâce au récit de ses voyages "macère dans l'aisance avec la volupté, je cite, d'un cornichon dans la saumure". Dans un sursaut salutaire, le fakir quitte Paris où il vit désormais et s'envole pour Stockholm à la recherche du dernier modèle de tapis à clous fabriqué par Ikéa, le Kisifrotsipik. Rien ne se passera comme prévu, bien entendu.



Cette suite aux aventures du fakir "s'est imposée d'elle-même, parce que ce n'est pas du tout prévu quand j'ai écrit le tome 1. Et un jour dans l'Eurostar, j'ai été pris par un nouveau début, des nouvelles phrases et cela a été un plaisir immense de retrouver mon personnage préféré", confie l'auteur au micro de RTL.