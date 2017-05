publié le 25/05/2017 à 04:43

Salma Hayek ne veut plus se taire sur la machisme de Hollywood. Lors d'une table ronde organisée en marge du Festival de Cannes le mardi 23 mai, elle a tenu à faire connaître sa position sur le sujet et n'a pas hésité à faire une comparaison très forte pour illustrer son propos. "Ils disent 'trouvez-moi un singe' et peut-être que nous allons faire de l'argent. Et puis, ils se rendent compte que le singe sait compter et ils disent alors 'tuez-le'", a-t-elle déclaré.



L'actrice mexicaine a également donné son avis sur la façon dont les femmes se voient confier des rôles dans l'industrie du cinéma : "Il est vrai que si vous êtes jolies, vous pouvez obtenir des rôles plus facilement mais c'est très violent de penser que si vous êtes jolies, vous êtes forcément bêtes".

Une erreur stratégique, juge l'actrice de 50 ans, compte tenu du pouvoir économique du marché féminin. "Ils ne se rendent pas compte de l'importance du public féminin. Nous avons été négligées depuis tellement longtemps qu'ils ne savent pas ce que nous voulons voir à l'écran", a-t-elle ajouté. Salma Hayek n'a pas épargné le Festival de Cannes, qui a récompensé d'une Palme d'or seulement une femme dans son histoire (La leçon de piano de Jane Campion en 1993).