Camille Cottin est l'invitée de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure sur RTL

publié le 27/03/2017 à 10:14

Après Connasse, Princesse des cœurs, Noémie Saglio revient sur le grand écran avec une nouvelle comédie intitulée Telle mère, telle fille. Le film met en scène l'actrice oscarisée Juliette Binoche et Camille Cottin (de la série 10%), en pleine crise de la maternité !



"Telle mère, telle fille" de Noémie Saglio, avec Camille Cottin et Juliette Binoche

L'histoire : Inséparables, Avril (Camille Cottin) et sa mère Mado (Juliette Binoche) ne peuvent pourtant pas être plus différentes. Avril, 30 ans, est mariée, salariée et organisée à l'inverse de sa mère, éternelle ado insouciante et délurée qui vit aux crochets de sa fille depuis son divorce. Mais quand les deux femmes se retrouvent enceintes en même temps et sous le même toit, le clash est inévitable. Parce que si Mado, en pleine crise de jeunisme, n'est pas prête à être grand-mère, Avril, quant à elle, a bien du mal à imaginer sa mère... mère !

Découvrez la bande-annonce :

> "Telle mère, telle fille" - Bande-annonce

