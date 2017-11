publié le 06/11/2017 à 16:48

C’est à nouveau pour un rôle à la télévision que Bruno Salomone fait parler de lui avec le téléfilm Mention particulière, diffusé lundi 6 novembre sur TF1. Découpé en deux chapitres, la fiction narre le délicat quotidien de Laura, une jeune femme trisomique qui souhaite passer son baccalauréat en dépit des qu’en dira-t-on.



Une performance qui s’annonce touchante, et qui devrait vraisemblablement dévoiler aux téléspectateurs une nouvelle facette de l’acteur qu'ils ont érigé en chouchou de la petite lucarne. Il faut dire qu’à 47 ans, Bruno Salomone a tout du comédien accompli et inspirant.



Fort de nombreuses séries à succès, tant sur France 2 (Fais pas ci, fais pas ça) que sur TF1 (Le Secret d’Élise), l’acteur semble pleinement s’épanouir sur le format cathodique. Mais il serait bon de rappeler que sa carrière est jalonnée de one-man-show, de performances mais aussi de rencontres insolites. Sélection d’anecdotes à retenir pour briller en société.

1. Il a incarné 43 personnages dans un spectacle

Si le grand public le connaît davantage pour ses feuilletons, Bruno Salomone est avant tout un amoureux de l’humour. Et bien qu’il remporte le télé-crochet Graines de star en 1995 (il est alors âgé de 20 ans), c’est avec la troupe Nous Ç Nous (où il a pour collègue un certain Jean Dujardin) qu’il expérimente et façonne son humour détonnant, flirtant toujours avec les limites de l’absurde.





Une folie douce qui atteint son point d’orgue lors de son dernier spectacle, joué depuis 2016, Euphorique. Vivement salué par la critique, l’artiste dévoile toute l’étendue de sa schizophrénie, jouant, à l’instar de Guillaume Galienne dans Les garçons et Guillaume, à table !, une tribu à lui tout seul.





À l’exception près qu’il ne mime pas trois ou quatre personnages… Mais pas moins de 43, passant de l’ex-vedette de variété autrophobe à la conseillère d’orientation cynique sans oublier la maman "cagole" ! Tout un programme.

2. Le personnage de "Denis Bouley" lui colle à la peau

Pas besoin d’être le biographe officiel de l’acteur pour connaître l’importance de la série Fais pas ci, fais pas ça dans sa carrière. Pendant près d’une décennie et neuf saisons, la partition du grand enfant Denis Bouley est vouée à toujours lui coller à la peau.



Et à cela, rien d’anormal, tant Bruno Salomone s’est investi. Si bien que les mises en abîmes tout au long de la fiction sont nombreuses. Par exemple, lors de la cinquième saison, son personnage signe l’ouvrage autobiographique Le Bonheur c'est maintenant.



Un livre bel et bien écrit dans le réel, et par Bruno Salomone lui-même. Paru au Cherche-Midi, le bouquin répond au titre Un, dos, tres, je déstresse, la méthode Denis Bouley. Une itération bercée par le "je", où se confondent les voix du personnage et de son interprète. Troublant.

3. Il a donné la réplique à David Hasselhoff

Eh oui, vous avez bien lu. Repéré grâce à une série de sketches où il pastiche un producteur de films de série Z, Bruno Salomone se voit interpellé par les producteurs de la saga Sharknado. Ou le paroxysme du nanar, totalement assumé, qui narre un monde régulièrement envahi par des requins volants.



Si son apparition dans le troisième volet de la franchise reste anecdotique, Bruno Salomone a quand même le temps de partager une scène avec l’indicible David Hasselhoff, acteur emblématique de K 2000. Une rencontre qui sonne comme un retour en enfance pour le frenchy, lui qui a la mythique série comme madeleine de Proust.





Les deux comédiens auraient échangé ensemble sur la célèbre voiture qui parle, mais aussi, plus surprenant sur le club Dorothée. L’animatrice a en effet fait forte impression auprès de l’Américain, se souvenant avec justesse de chacune de ses apparitions sur le plateau. De quoi inspirer Bruno Salomone pour de futurs fantasques sketchs, à n’en douter.