Bernard Pivot, un amoureux des mots avant tout

publié le 06/11/2017 à 22:30

"Aujourd'hui"... C'est son mot préféré. Un mot avec une apostrophe, forcément. Comme cette émission d'hier qui a fait sa gloire. Pour le New York Times, Apostrophes, c'était tout simplement "the most famous bookshow", l'émission littéraire la plus connue du monde. Deux à trois millions de téléspectateurs chaque vendredi soir pendant 15 ans, entre les années 75 et 90.



Des moments d'anthologie, Bukowski ivre mort, Brassens face au général Bigeard... Et une influence phénoménale. Avant Apostrophes, Marguerite Duras avait vendu 80.000 exemplaires de l'Amant. Trois semaines après, 240.000. Les éditeurs se battaient pour "faire Pivot". Dans les librairies, il y avait même un rayon Apostrophes. Bien sûr, cette toute-puissance a été critiquée.

Une enfance sans livre

Certains se sont aussi moqués de ce journaliste qui prétendait parler de livres sans être un lettré. Mais c'est sans doute une clef de son succès : Bernard Pivot n'est pas du sérail. C'est le fils de l'épicier. Celui qui livrait les courses à Lyon avec le triporteur du magasin. À l'école, il n'est bon qu'en sport et en français. Mais à la maison, pas de livres. Juste Le Petit Robert et le Larousse, pour les mots croisés. Et Les Fables de la Fontaine. Le petit Bernard lit les Fables, farfouille dans le dictionnaire... Amoureux des mots avant tout.

Et c'est grâce à un mot, un seul, qu'il entrera au Figaro Littéraire. On le teste. Il ne connaît pas Marguertite Yourcenar ni Paul Valéry mais un petit peu Louis Aragon... Bref, on le remercie. Mais la conversation dérive vers le Beaujolais, le berceau de la famille Pivot. Comment ça s'appelle déjà, les petits tonneaux de 10 litres ? Ça, Bernard Pivot le sait : les caquillons. Il est embauché et c'est là qu'il se met à lire comme un fou.

Un véritable "twitto"

S'il est un fervent utilisateur de Twitter, Bernard Pivot n'écrit pas. Du moins, pas de romans. Il n'en a écrit qu'un seul, au tout début de sa carrière. Assez pour se convaincre qu'il n'a pas de style. Et puis pendant ses années télé, il n'a pas voulu mélanger les genres. De la même façon il a toujours refusé d'être ami avec les écrivains. Quitte à rembarrer Duras, qu'il adore, lorsqu'elle l'appelle la nuit pour lui lire ses textes.



Désormais, il tweete, tous les jours alors qu'il compte 765.000 abonnés. Et pour préparer le Goncourt, il lit... à son bureau, comme un bon élève. Il ne lit pas vite, d'ailleurs. Alors au temps d'Apostrophes, il faisait ça 10 heures par jours. C'est comme ça qu'il n'a jamais raconté d'histoires le soir à ses deux filles... Et c'est son plus grand regret, aujourd'hui.