publié le 09/03/2018 à 09:42

La fiction française permet à TF1 de retrouver des couleurs. La série policière Section de recherches est arrivée largement en tête des audiences, avec plus de 6,1 millions de téléspectateurs. Elle permet à la chaîne d'enregistrer une part d’audience de 25,4%.



Derrière, les autres programmes n'ont pas fait le poids. Sur France 2, le magazine Envoyé Spécial a rassemblé 2,2 millions de téléspectateurs, enregistrant une part d'audience de 9,5%. Sur la troisième marche du podium, on retrouve Recherche appartement ou maison sur M6. Le programme animé par Stéphane Plaza a séduit 2,1 millions de curieux (9,1% de part d'audience).



Sur W9, le match d'Europa League entre l'Olympique de Marseille et l'Athletic Club Bilbao a passionné près de 1,9 million de fans du ballon rond (8,4% de part d'audience). Enfin sur France 3, le film Marguerite avec Catherine Frot a réuni 1,8 million de téléspectateurs, enregistrant une part d'audience de 8%.