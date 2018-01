Netflix gonfle encore en valeur boursière et en nombre d'abonnés

publié le 24/01/2018 à 08:11

La plateforme vidéo Netflix affole Wall Street. Elle vaut déjà plus de 100 milliards de dollars. Un parcours étonnant ou surprenant ? Ne croyez pas ceux qui vous diront que cette exceptionnelle ascension dans une économie (celle du divertissement, où la concurrence est d'une violence absolue) était prévisible.



Ce groupe, qui chevauche tout à la fois les nouvelles technologies et l'industrie du spectacle, n'était à la fin du siècle dernier qu'un modeste loueur de DVD. C'est aujourd'hui un monstre qui fait la nique à Disney, Amazon, aux majors d'Hollywood et aux illustres chaînes de TV traditionnelles.

Avec 110 millions d'abonnés - plus 400% en sept ans -, sa valeur est aujourd'hui supérieur à celle du nunméro un mondial de la communication le groupe Time Warner.

Y a-t-il une recette pour un tel succès ? D'abord la vision et la qualité des dirigeants. On ne multiplie pas le chiffre d'affaires par deux en trois ans et la valeur de l'entreprise par vingt en cinq ans à l'insu de son plein gré.



Plus concrètement, Netflix a su jouer sur plusieurs tableaux. D'abord celui de la croissance endiablée de la télévision par Internet. Ensuite - et c'est peu fréquent - en privilégiant le long terme : l'entreprise réinvestit dans la conquête de nouveaux marchés les bénéfices qu'elle dégage avec ses 54 millions de clients aux États-Unis.



Enfin - et c'est déterminant : elle mise massivement sur la création de qualité. Des films comme Bright, des séries comme Stranger Things (6 milliards de dollars l'an dernier, 8 milliards en 2018). Netflix est actuellement le principal producteur mondial.