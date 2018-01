publié le 23/01/2018 à 20:34

Un Télétubbies s'en est allé. L'interprète de Tinky Winky, Simon Shelton Barnes, est décédé le 17 janvier dernier, quatre jours après son 52e anniversaire. C'est sa nièce, la comédienne britannique Emily Atack, qui a annoncé la nouvelle sur Instragram. "Mon merveilleux oncle Simon Barnes nous a été arraché si soudainement. Le plus aimable et le plus talentueux des hommes que vous ne rencontrerez jamais. Aimé de tous ceux qui le connaissaient, et ce pour toujours", a-t-elle écrit.



Accompagné de ses fidèles acolytes Dipsy, Laa-Laa et Po, Tinky Winky, le personnage violet, avait séduit des millions de jeunes téléspectateurs lors de sa diffusion sur BBC entre 1997 et 2001.

Un succès qui avait largement dépassé les frontières du Royaume-Uni pour devenir un dessin animé de choix pour la très jeune génération dans les années 2000. Au total, Les Télétubbies ont captivé plus d'un milliard d'enfants dans 120 pays à travers le monde, écrit le site du Telegraph.

