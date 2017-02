publié le 10/02/2017 à 09:50

TF1 a écrasé la concurrence ce jeudi 9 février. La Une diffusait un nouvel inédit de Section de recherches, baptisé En plein Ciel. Avec ce onzième épisode de la cinquième saison de la série, TF1 a rassemblé 6,3 millions de téléspectateurs, soit 26,4% de part d'audience.



Sur la seconde marche du podium on retrouve France 2, avec le retour de L'émission politique. David Pujadas et Léa Salamé recevaient pour débattre, un nouveau candidat à l'élection présidentielle. Marine Le Pen, présidente du Front national, était l'invitée de ce ce jeudi 9 février. Le rendez-vous a rassemblé près de 3,5 millions de téléspectateurs, totalisant 16,7% de part d'audience. Un record. La présidente du Front national bat largement François Fillon qui avait réuni 9,4% des téléspectateurs ou encore Alain Juppé qui, avec 13,2%, précédent record d'audience de l'émission.



France 3 s'impose en troisième position, avec le film Et si on vivait tous ensemble, de Stéphane Robelin, avec Guy Bedos et Geraldine Chaplin. Un programme qui a attiré près de 2 millions de téléspectateurs, soit 8,5% de par d'audience. Une très légère avance sur M6, qui proposait un nouvel épisode de Limitless, et qui a rassemblé 8,2% des téléspectateurs.