Après Mimie Mathy, Lambert Wilson, Pierre Arditi, c'est au tour de l'humoriste Elie Semoun de se confier dans le célèbre fauteuil rouge de Marc-Olivier Fogiel. Lors de son passage dans l'émission du 23 mai, l'humoriste a raconté son enfance marquée par la mort précoce de sa mère. "Cela a toujours été mon obsession depuis le lycée, je voulais absolument ressembler à personne (...) Le fait d'avoir perdu ma mère, a fait que j'étais encore plus singulier. Je me disais 'Je suis orphelin de mère, c'est pas mal comme statut'", débute Elie Semoun dans le "Divan".





Outre la douleur et le deuil, Elie Semoun explique la désarroi et la solitude de son père, qui n'a jamais refait sa vie depuis le décès de son épouse. "Il n'a pas refait sa vie et sa solitude me fait complètement flipper. Quand je le vois tout seul, délirant, parce qu'il a 85 ans quand même. Il commence à délirer, à imaginer que son voisin vient chez lui, pour déplacer des objets, enfin n'importe quoi. C'est tragi-comique, je me dis, c'est quand même les délires d'un homme seul", a débuté l'humoriste.

Une situation difficile à vivre pour les deux hommes. "Il me dit souvent : 'Elie trouve-toi quelqu'un, il ne faut pas que tu finisses seul", poursuit l'humoriste. Pour autant, il a confié que sa solitude était au centre de ses nombreux sketchs où il incarne Cyprien, Micheline, Toufik et Mapi le cougar, des personnages aux mutliples personnalités.

Elie Semoun dans Le Divan, mardi 9 mai, à 23h30, sur France 3.