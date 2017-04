publié le 04/04/2017 à 10:03

Un peu plus de 20 ans après son lancement Joséphine ange gardien est toujours l'une des séries chouchou des Français. Lundi 3 avril Mimie Mathy qui donnait la réplique à Ingrid Chauvin sur TF1, a attiré 5,3 millions de téléspectateurs de 21 heures à 22 heures 45. Selon Médiamétrie, la part d'audience a atteint 22,8% chez les 4 ans et plus.



La série vole donc la vedette à Laure Manaudou qui participait à le docu-réalité À l'état sauvage sur M6. Le voyage de l'ancienne championne olympique de natation avec Mike Horn au Botswana, n'a intéressé que 3,2 millions de personnes. La plus faible audience de l'émission depuis son lancement en juin 2016. France 2 prend la troisième place du podium grâce à la diffusion de la série américaine Shades of Blue : une flic entre deux feux, avec Jennifer Lopez. La chaîne récupère 7,9% des parts d'audience.

France 5 arrive en quatrième position avec une rediffusion du film de Terrence Malick Les Moissons du ciel, regardé par 1,7 million de personnes. Quant à France 3, la chaîne n'a pas réussi à séduire les foules, malgré son documentaire inédit Giscard, de vous à moi, sur la carrière de l'ancien président de la République. Elle obtient 6,4% de part d'audience.