publié le 03/04/2017 à 09:31

Le livre avait connu un véritable succès en librairie. L'adaptation au cinéma n'avait pas autant convaincu. Mais dimanche soir, diffusé sur TF1, le film Les Yeux jaunes des crocodiles sorti en 2014 a tout de même remporté le match des audiences télévisées. L'adaptation du roman de Katherine Pancol avec Julie Depardieu et Emmanuelle Béart a attiré près de 5 millions de téléspectateurs, et 21,7% de part d'audiences.



Derrière la première chaîne arrive France 3 et son Inspecteur Barnaby qui a rassemblé 3.6 millions de personnes (14,7% de part d'audience), tandis que sur France 2, Super 8 a été suivi par 3 millions de téléspectateurs (et 12,6% de part d'audience). Voilà pour le podium qui arrive en tête dimanche 2 avril.

France 2 est tout de même suivie de près par M6 et son émission Zone Interdite qui s'intéressait à "La Révolte des classes moyennes". Le programme a attiré près de 3 millions de Français (12,5% de part d'audience). Aucune autre chaîne ne dépasse ou ne frôle le million de téléspectateurs.