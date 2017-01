Audiences radio : RTL toujours première radio de France

Les audiences Médiamétrie pour novembre-décembre sont connues. RTL enregistre son 2ème meilleur score historique en 15 ans.

Yves Calvi, Olivier Mazerolle ou encore Michel Cymès sont sur RTL

RTL toujours plus écoutée ! Selon le sondage de Médiamétrie, publié jeudi 19 janvier 2017 pour la période novembre-décembre 2016, RTL est une nouvelle fois première radio de France sur tous les critères.



Selon l'enquête de Médiamétrie vous êtes près de 7 millions à nous écouter tous les jours, soit 391.000 auditeurs de plus qu'un an auparavant. Il s'agit du deuxième meilleur score historique pour notre radio en 15 ans. Merci de votre confiance et pour votre fidélité.