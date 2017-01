Au programme de ce 18 janvier, "Révélations sur Pompéi" sur France 5 et le téléfilm "Je suis coupable" sur France 2

> Programme TV : ce soir, "Révélations sur Pompéi" ou "Je suis coupable" sur France 2 Crédit Image : France5.fr Crédit Média : Isabelle Morini-Bosc

par Isabelle Morini-Bosc publié le 18/01/2017 à 19:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Outre les classiques du mercredi que sont Des Racines et des Ailes sur France 3, ou Cauchemar en cuisine sur M6, une pépite est à signaler. France 5 diffuse ce 18 janvier, un documentaire baptisé Révélations sur Pompéi. Une enquête extrêmement émouvante sur cette riche cité romaine entièrement détruite lors de l'éruption du Vésuve en 79 et ensevelie sous plusieurs mètres de lave, avec des habitants figés dans l'expression de leur dernier souffle.



Ce qui est extraordinaire, c'est que l'avancée technologique permet, par l'analyse des os, de dire ce que les pompéiens ont mangé à leur dernier repas, ou de reconstituer le visage de plusieurs habitants. Les savants ont commencé une course contre la montre pour préserver, restaurer le site, et pour reconstruire tout Pompéi et tout l'Herculanum en 3D. À l'image, on voit les murs se redresser, les bains se remplir, les fresques se coloriser, les bibliothèques s'ouvrir.



Autre programme de cette soirée du mercredi 18 janvier, le téléfilm Je suis coupable, diffusé sur France 2. Vincent, qui affirme que sa femme s'est suicidée, ne l'aurait-il pas un peu aidé à disparaître? C'est le thème de ce polar qui se laisse voir et dans lequel on retrouve Frédéric Bouraly - alias José de Scènes de ménage - en militaire qui devient le suspect principal au lendemain de la mort de la victime.