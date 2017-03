publié le 30/03/2017 à 09:35

La soirée du mercredi 29 mars a été un triomphe pour Grey's Anatomy. Le public s'est de nouveau montré fidèle aux aventures de Meredith Grey et de son équipe médicale avec 4,5 millions de téléspectateurs sur TF1. La chaîne enregistre une part d'audiences de 18,5%. Loin derrière, la saison 2 des Témoins avec Audrey Fleurot sur France 2 réunit 2,8 millions de téléspectateurs, pour 11,3% de part de marché. En troisième position, le magazine Des racines et des ailes sur France 3 dédié à l'Andalousie, s'en tire assez bien avec 2,7 millions de téléspectateurs, pour une part d'audiences de 11,7%.



Juste après, l'émission culinaire Top Chef sur M6 a fait saliver 2,66 millions de téléspectateurs, à quelques semaines du dénouement. Les candidats devaient séduire les mentors "en créant un plat gastronomique avec une viande ou un poisson en croûte comestible". Au terme des trois épreuves, ils ne sont plus que quatre à continuer l'aventure Top Chef. Jean-François a été éliminé aux portes des quarts de finale.

Sur TMC, le magazine 90 'Enquêtes a séduit 990.000 téléspectateurs pour une part d'audiences de 4,8%. Enfin, Enquêtes criminelles : le magazine des faits divers sur W9 termine ces audiences avec 899.000 téléspectateurs.