publié le 06/04/2017 à 09:40

Encore une fois, la soirée du mercredi 5 avril a été un triomphe pour Grey's Anatomy. Les fans n'auraient manqué sous aucun prétexte les deux premiers épisodes de la saison 13. Ils étaient donc 4.7 millions devant TF1 pour suivre les aventures de Meredith Grey et de son équipe médicale. La chaîne a enregistré une part d'audience de 19%, loin devant Les témoins sur France 2 et Top Chef sur M6.



La série policière qui diffusait le dernier épisode de la saison 2 a été suivie par 2.56 millions de téléspectateurs, pour 10,3% de part de marché. L'émission de cuisine lui passe légèrement devant en réunissant 2.74 millions de personnes et raflant 13,3% de part d'audience, selon Médiamétrie.



Sur France 3, le match Paris Saint-Germain contre Avranches en Coupe de France a été suivi par 2.17 millions de fans de foot. La rencontre s'est terminée par une victoire de Paris : 4-0.