Programme TV : ce soir, "Les témoins" sur France 2 et "Grey's Anatomy" sur TF1

publié le 05/04/2017 à 19:39

La soirée de ce mercredi 5 avril sera marquée par une fin, mais aussi un début. Eh oui, la série policière Les témoins s'achève ce soir. Le final de la saison 2 du polar sera diffusé à 20 heures 55 sur France 2. Le mystère des quinze hommes retrouvés morts, congelés et avec pour unique point commun d'avoir eu une histoire avec une femme amnésique, va enfin trouver son dénouement. L'héroïne va-t-elle échapper au tueur ? 3,2 millions de téléspectateurs attendent impatiemment de le savoir !



Quant au début, c'est celui de la saison 13 de Grey's Anatomy. Les acteurs de la série médicalo-sentimentale reprennent du service à 21 heures sur TF1 pour deux épisodes. Toujours entre bistouri et bistouquette, la saison promet pas mal de rebondissements. Les fans retrouveront évidemment leurs héros favoris : Meredith Grey, Alex Karev et Miranda Bailey, mais ils feront également la connaissance de nouveaux personnages. Parmi eux, un médecin incarné par Marika Dominczyk, ainsi qu'une ancienne interne de la saison 10, jouée par Tessa Ferrer.