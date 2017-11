Audiences TV : "Fast and Furious 7" domine devant "Les Enquêtes de Vera"

publié le 13/11/2017 à 10:55

Les audiences de ce lundi 13 novembre débutent par un retour sur le week-end, qui a vu le sport rafler le mise vendredi et samedi soir. En premier, la victoire (2-0) de l'équipe de France de football face au Pays de Galles a rassemblé 6 millions de personnes devant TF1 pour 26% de part d'audience. Le lendemain, Le XV de France, bien que battu par les All Blacks de Nouvelle-Zélande a réuni 5,4 millions de fans et 24% de l'audience.



Dimanche soir, retour en force des films avec encore TF1 en tête grâce à Fast and Furious 7, le dernier tourné avec le défunt Paul Walker. Le 7e volet de la franchise a enregistré une audience de 4,5 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (20% de PDA) devant Les Enquêtes de Vera sur France 3 (4 millions et 16% de PDA).

À noter la belle performance de M6 et de son magazine Zone Interdite, présenté par Ophélie Meunier et consacré aux personnes trans. Près de 3 millions de personnes se sont intéressées au sujet, pour un PDA de 12,4%.