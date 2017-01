La série de TF1 a toujours autant de succès et se place en tête des audiences du lundi 23 janvier, loin devant la concurrence.

24/01/2017

Une fois de plus, c'est la série Clem, diffusée sur TF1, qui gagne le match des audiences du lundi 23 janvier. Le premier épisode de la saison 2017 a réuni 20,2% de part d'audience, soit 5,2 millions de téléspectateurs. Avec ce téléfilm inédit, baptisé Maman, où t'es ?, la série confirme sa popularité, réunissant toujours autant de fidèles. Une nouvelle saison qui avait commencé fort avec le départ de Rayane Bensetti, qui incarne Dimitri, dans les aventures de la jeune maman, interprétée par Lucie Lucas.



France 2, qui diffusait un épisode inédit de sa série phare, Castle, a réuni 13,5% de part d'audience, soit près de 3,5 millions de téléspectateurs. Le 16ème épisode de la saison 8, baptisé Le Cœur ou la Raison, se place ainsi en seconde position des audiences de ce lundi 23 janvier.



Sur la troisième marche du podium, on retrouve le film Les Infidèles, de Jean Dujardin et avec Gilles Lellouche, Alexandra Lamy et Guillaume Cannet. Un long-métrage diffusé sur M6, qui a réuni 8,9% de part d'audience, soit plus de 2 millions de téléspectateurs.