publié le 20/03/2018 à 09:34

Nouvelle saison et nouveau succès pour Clem. Dans la soirée du lundi 19 mars, TF1 est arrivée en tête des audiences grâce à la série portée par Victoria Abril et Lucie Lucas, réunissant 5,1 millions de fans. La chaîne enregistre une part d'audience 20%.



Sur France 2, la série policière Rizzoli and Isles a rassemblé près de 3,6 millions de téléspectateurs, permettant à la chaîne d'enregistrer une part d'audience de 13,7%. Sur la troisième marche du podium, on retrouve Red 2 avec Bruce Willis sur M6. Le film a séduit environ 3,4 millions de téléspectateurs (14,5% de part d'audience).

Sur France 3, le programme Thalassa présenté par Fanny Agostini a attiré 2,9 millions de curieux, enregistrant une part d'audience de 12,2%. Enfin sur la TNT, le film Joker diffusé sur TMC a fédéré 872.000 téléspectateurs (3,7% de part d'audience).