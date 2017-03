Atteinte de trisomie 21, Mélanie va réaliser son rêve : présenter la météo

publié le 02/03/2017 à 14:44

Mélanie va réaliser son rêve : présenter la météo. Le lundi 27 mars, la jeune femme de 21 ans, atteinte de trisomie 21, fera la pluie et le beau temps sur France 2 et BFM TV. Un formidable initiative pour lutter contre les préjugés et montrer que les personnes trisomiques peuvent réussir de grandes choses. Mélanie avait lancé un appel le 27 février sur Facebook pour solliciter le soutien des internautes.



"À 100.000 likes, je présente la météo à la TV," avait-elle écrit sur sa page Facebook "Mélanie peut le faire", qui cumule à ce jour plus de 160.000 abonnés. Pour inciter le gens à liker sa page sur Facebook, Mélanie a également posté une vidéo de présentation vue plus de 2,5 millions de fois. On la voit dire avec un grand sourire : "Salut tout le monde, je m'appelle Mélanie, je vais présenter la météo à la télé le 27 mars. Likez ma page Facebook." Le message a visiblement beaucoup touché les internautes.

Plus de 100.000 likes et le soutien d'associations et de chaînes de télé

Soutenue par la fédération d'associations Unapei - qui représente et défend les intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles - et relayée par de nombreux médias, la demande de Mélanie a rapidement été entendue par plusieurs chaînes de télévision, et notamment France 2 et BFMTV qui accueilleront donc la jeune femme dans leurs studios respectifs le 27 mars.

Un grand merci à LCI pour ce partage <3 #melaniepeutlefaire lance un appel pour présenter la météo https://t.co/9R27OEUcgn via @LCI — Mélanie (@ellepeutlefaire) February 28, 2017

Selon Le Huffington Post qui a contacté l’Unapei, des discussions étaient entamées avec plusieurs grandes chaînes. "Nous savons qu'en attirant l'attention, en mobilisant des milliers de gens, les choses peuvent bouger, explique l'association. "Aujourd'hui, les personnes en situation de handicap sont invisibles. Or, nous avons remarqué que le grand public n’avait pas d’a priori négatif à leur encontre et à leur présence dans l’espace public." La date du 27 mars a été choisie par contre de manière arbitraire, admet l'Unapei.

Avant Mélanie, une autre jeune femme trisomique a présenté la météo

Le défi de Mélanie rappelle celui de Laura Hayoun, 19 ans, qui avait réussi à co-présenter le journal de BFMTV lors d’une campagne de sensibilisation à la trisomie 21 en 2013. "Je veux bien leur montrer que je suis une fille normale. Je suis une fille bien, qui sait lire, qui aime la télé, qui aime pleine de choses", avait-elle expliqué après son expérience.



L'émotion suscité par le projet de Mélanie évoque aussi l'histoire de Marie Stuart, cette australienne trisomique de 20 ans, qui avait pour rêver de participer à un grand défilé en tant que mannequin. La jeune femme avait vu celui-ci exaucé avant de présenter sa première collection à la Fashion Week de New York. Une collection nommée "21 reasons why" en référence au 21ème chromosome.