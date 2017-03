publié le 02/03/2017 à 06:08

La journée de ce jeudi 2 mars verra un temps variable régner sur une bonne partie sud du pays, les précipitations présentes le matin dans l'Est laissant place à des éclaircies parfois belles, selon Météo-France. On retrouvera la perturbation, en début de matinée, entre l'Aquitaine, le Massif-Central Rhône-Alpes et la Franche-Comté. Très peu active dans sa partie sud-ouest, elle sera plus présente sur l'Est, avec de la neige vers 1.500 mètres sur les Alpes, localement plus bas en fond de vallées.



À la mi-journée, les nuages se morcelleront et laisseront place à des éclaircies parfois belles. Les averses matinales qui circuleront au nord de la Seine, poussées par un fort vent d'ouest, s'atténueront également et là aussi l'après-midi deviendra agréable. Ces rafales d'ouest pourront atteindre les 90/100 km/h sur les côtes du Pas-de-Calais, puis 70/80 km/h en s'étendant vers l'Alsace à la mi-journée avant de se calmer l'après-midi.

Sur le reste du pays, la journée sera variable après-dissipation des grisailles matinales, avant l'arrivée en fin de journée d'une nouvelle perturbation faiblement pluvieuse qui abordera les côtes charentaises et le sud de la Bretagne. Le soleil brillera généreusement entre les Pyrénées et les régions méditerranéennes, toujours balayées par un bon vent d'ouest entre la côte varoise et la Corse.

Les températures

Les températures minimales varieront entre 2 et 8 degrés en général dans l'intérieur, 6 à 10 degrés sur les côtes. Les maximales atteindront 10 à 14 degrés sur une grande partie nord, 13 à 17 degrés sur le Sud-Ouest et le Sud-Est, voire 18/19 au pied des Pyrénées et en Provence.