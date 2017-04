Arielle Dombasle et Jean-Marie Bigard, un duo de choc !

publié le 20/04/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui peut chanter, danser, jouer la comédie, écrire, réaliser, créer des parfums, bref un vrai couteau suisse artistique.

… Arielle Dombasle

Une Grosse Tête qui prouve à la radio que ce qu'il sait faire debout il peut le faire assis.

…Mustapha El Atrassi



Une Grosse Tête qui vend des appartements mais qu'on loue au théâtre.

… Stéphane Plaza



Une Grosse Tête qui publie des livres et qu'on livre au public.

…Jean-Loup Chiflet



Une Grosse Tête dont les histoires ne sont pas faites pour s'endormir.

… Jean-Marie Bigard



Une Grosse Tête qu'on n'a pas besoin de torturer pour qu'il se mette à table.

… Bernard Mabille



Arielle-Dombasle Crédit : Frédéric Dugit / MaxPPP

