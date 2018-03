Alain Delon et sa fille Anouchka en mai 2007 à Cannes.

publié le 28/09/2017 à 04:20

C'est une information qui a provoqué l'inquiétude. Alain Delon a été opéré, pour un problème cardiaque, il y a quelques jours. Le magazine Ici Paris a évoqué une "lourde opération" effectuée en urgence le 18 septembre dernier. Faux, a rétorqué la fille de l'acteur mythique qui va souffler ses 82 bougies le 8 novembre prochain.



"Mon père a bien subi une intervention, mais au niveau de l’artère fémorale", a tenu à préciser Anouchka Delon dans les colonnes du Parisien mercredi 27 septembre. La jeune femme, âgée de 26 ans, a également démenti avec force le caractère pressant de l'opération, puisque celle-ci était programmée depuis "deux ou trois ans".

En cause, des problèmes de circulation sanguine au niveau des jambes. L’interprète de Roch Siffredi dans Borsalino au côté de Jean-Paul Belmondo a donc subi un pontage.

Depuis l'opération, qui s'est déroulée le 18 septembre, Alain Delon est en bonne forme et devrait sortir bientôt de l'hôpital. Après avoir rassuré les fans, Anouchka Delon met en garde les médias, dont certains se sont épanchés sur un lien entre les problèmes cardiaque de son père et la mort récente de Mireille Darc : "Bien sûr qu’il est très affecté par [ce] décès (...), mais son hospitalisation n’a rien à voir avec cela".



Et de fulminer : "Il faut arrêter d’enterrer les gens, c’est insupportable ! Mon père n’a rien de grave !".