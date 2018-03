Alain Delon : Mireille Darc "était la femme de ma vie"

publié le 30/08/2017 à 10:00

"Nous avions tout, et elle était tout pour moi". Alain Delon parle de Mireille Darc, une femme qu'il a aimé intensément et avec laquelle il a vécu 15 ans entre 1968 et 1983. Deux jours après le décès de la comédienne à l'âge de 79 ans, Paris Match publie des extraits d'une interview d'Alain Delon, recueillie quelques heures après la disparition de Mireille Darc des suites d'une longue maladie.



"Elle était la femme de ma vie. Nous avons été si heureux ensemble, et heureux de tout", confie-t-il. "Nous étions heureux d’être acteurs tous les deux et de jouer ensemble, mais si nous avions été coiffeurs, nous aurions connu le même bonheur pourvu que nous ayons été ensemble", explique-t-il dans les colonnes du magazine. Très ému, les larmes aux yeux et dans la voix, Alain Delon revient aussi sur la maladie qui a fini par emporter Mireille Darc.

"Je me dis qu’elle ne souffre plus. C’était un calvaire, cette souffrance", livre-t-il. "Ceux qui souffrent sont ceux qui restent. Ça me fait si mal ! Elle méritait tellement de vivre", raconte l’icône du cinéma français. "Il y a trente-cinq ans, Romy (Schneider) ; et maintenant, Mireille. Et puis Simone (Veil). C’est trop", se rappelle Alain Delon en évoquant les femmes qu'il a aimé et qu'il a vu partir.

Le magazine indique que le comédien, qui a vu son couple avec Mireille Darc se former sur le tournage du film Jeff, était allé rejoindre la comédienne dans la nuit de samedi à dimanche. "Son poignet était devenu si fin, elle avait tant maigri… Je l’ai embrassée", avoue-t-il. "Aujourd’hui, je préfère avoir l’âge que j’ai plutôt que 40 ans. Je n’aurai pas beaucoup d’années à vivre sans elle, pas trop d’années à souffrir. Elle, au moins, ne souffre plus. Sans elle, je peux partir moi aussi", conclut-il. Les obsèques de Mireille Darc auront lieu vendredi 1er septembre, à l'église Saint-Sulpice à Paris.