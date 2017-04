publié le 20/04/2017 à 19:06

Petite question à l'intention des amateurs de paris et d'audiences : sachant que le débat réunissant les 5 présidentiables avait été suivi par 11.5 millions de téléspectateurs sur TF1, et sachant également que celui rassemblant les 11 prétendants avait passionné 6.3 millions de personnes sur la double antenne BFMTV-CNews, combien de citoyens-téléspectateurs vont, selon vous, suivre la spéciale proposée ce jeudi soir sur la 2 ? Allez, mouillez-vous un peu.



Oui, mouillez-vous pour France 2, qui se jette précisément à l'eau en diffusant cette soirée "programmes électoraux" dont les observateurs disent qu'elle a dû être bricolée en toute dernière minute. À la suite du refus, rappelez-vous, de plusieurs candidats (on avait vu venir Mélenchon) de participer à une ultime confrontation à onze, jugée trop proche du premier tour.

Tour de surchauffe plus que de chauffe, soit dit au passage. Or, sans vouloir défendre un service public parfois indéfendable, je m'inscris en faux en affirmant que ce n'est pas vrai ! Lorsque le patron de l'information du groupe Michel Field a en effet présenté à la presse le dispositif "présidentielle" sur toutes les chaines du service public, il a dû répondre à la question collégiale "Alors un débat avec tous, ou tous pour l'arrêt du débat ?". Il avait fermement répondu qu'"il y aurait bien une grande émission politique avec tous les candidats le 20 avril sur France 2".

#Presidentielle2017 15 minutes pour convaincre : un entretien individuel et un droit de réponse pour chacun des 11 candidats.

Jeudi à 20H pic.twitter.com/U9vk6eke4X — France 2 (@France2tv) April 18, 2017

Ce que nous avions tous traduit abusivement par "il y aura bien un débat" ce soir-là. C'est ce que nous avions compris parce que c'est ce que nous voulions comprendre. Mais en l'occurrence, Michel Field avait dit, il n'avait pas menti ! Et même si le faux suspense a ensuite été soigneusement entretenu par plusieurs candidats eux-même, force est de constater que France Télévisions "alignera" bien ce soir les 11 postulants en ordre de bataille, 11 politiciens épuisés d'avoir trop battu la campagne, 11 personnes qui vont se succéder comme on se succède aux toilettes publiques (pardon) ou aux guichets de la SNCF.

Que penser de cette dernière salve avant l'isoloir ? Pour beaucoup d'observateurs, cette Émission politique est en fait une "émission Ikéa", qui a selon eux été "ajustée" au fil des jours, avec des éléments ajoutés, d'autres retranchés, entre ordres et contrordres feutrés. Une sorte de programme évolutif que, au fil des jours, on a modifié, trituré, vissé. C'est ça, on leur a serré la vis à tous... Pour un plus d'efficacité à l'arrivée ? Allez savoir. Cela dit, quand on parle de "programme évolutif", on fait un jeu de mots involontaire, vu que ce sera précisément la dernière opportunité de les juger sur leurs foutus programmes.



Quel est bien le reproche le plus fréquent qui leur a été fait ? D'avoir trop parlé des "affaires" (hier encore, Benoit Hamon ou Philippe Poutou) et pas assez du contenu, de leurs futures actions pour la France. Vu le nombre non négligeable d'indécis soucieux de ne plus l'être dimanche, on ne peut que conseiller aux 11 marathoniens de se concentrer sur leurs propositions pour le pays, au lieu de gloser sur les costumes des uns et des autres.



Cela pourrait leur valoir de prendre une veste et ce serait mérité. Ils auront donc 15 minutes chacun pour s'exprimer avant la conclusion commune. Ce laps de temps leur semble court ? On a certes coutume de dire que "plus c'est long plus c'est bon" mais en politique du moins, c'est faux. 15 minutes, c'est suffisant pour qui sait ce qu'il doit dire ! En évitant de l'être, suffisant.