Maison : un sommier original et facile à décorer

Après avoir vu comment acheter son matelas par internet sans se casser la tête, nous allons parler de la méthode pour un lit douillet et élégant. Car ce qui est souvent moche dans les lits, ce sont les sommiers. Contrairement au matelas, ils ne sont pas complètement cachés par les draps. En général, le tour du sommier est blanc et ce n'est pas folichon, surtout si l'on a de beaux draps colorés. D'ailleurs, les fabricants haut-de-gamme proposent un service de personnalisation : on peut choisir parmi plusieurs tissus pour son tour de sommier. Mais on peut aussi le faire soi-même.





Ce n'est pas très difficile. Il faut une agrafeuse murale, qu’on trouve dans les magasins de bricolage, et du tissu d’ameublement (un tissu plutôt épais, sinon vous allez galérer et le tissu sera trop fragile.) On prend le tissu et on vient l’agrafer sur et sous le sommier. Ce ne sont pas les règles de l’art, mais un truc pour faire joli rapidement.



Concernant la couleur du tissu, ça peut être le même que les rideaux. Sinon, on peut privilégier un tissu uni pour ne pas être limité dans le choix des draps. On peut, sur le même principe, faire une tête de lit. Achetez une planche en bois un tout petit peu plus grande que la taille de votre lit. Vous la recouvrez avec plusieurs couches de molleton (c’est pour le côté moelleux de l’affaire). Le molleton, vous le prenez plus grand que la planche et vous l’agrafez au dos de la planche. Ensuite, vous fabriquez avec votre tissu une housse. Il faut coudre seulement 3 cotés. Vous enfilez la housse dans la planche et vous agrafez votre tissu en bas de la planche et c’est tout !

Brocante : de belles assiettes illustrées

En 1830 est arrivée en France une technique mise au point en Angleterre : la décalcomanie. Il s’agit d’un motif imprimé sur une feuille de papier de soie que l’on applique sur l’assiette pas encore cuite. Ensuite on l’enlève et le dessin apparaît, puis on met cette assiette dans un four à 600 degrés. Cela change tout, finis les dessins et légendes peints à la main… C’est grâce à ce procédé qu’apparaissent un tas de petites assiettes à dessert génialement décorées. On y trouve des illustrations humoristiques, politiques, sociales ou publicitaires, on peut même y trouver les paroles de nombreuses chansons. Ces assiettes sont vraiment présentes dans tous les foyers jusqu’à la seconde guerre mondiale.



Après cela, elles passent de mode. Elles restent bien encore utilisées comme supports à la réclame. Et puis, il y aura de nombreuses séries sur le sport : le Tour de France ou l’automobile par exemple. Mais elles sont plus simples qu’avant, les dessins sont plus sobres, les bords que l’on appelle aussi marli et que l’on réalisait parfois à l’aide de tampons sont simplifiés. C’est d’ailleurs une manière de dater l’assiette si l’information ne figure pas au dos, à coté des cachets ou marques des manufactures inscrites en creux.



On y retrouve souvent des éléments de notre patrimoine. L’héroïne la plus représentée est Jeanne D’Arc, suivie bien sûr de l’épopée napoléonienne. Les grandes batailles, les expositions universelles et autres vies des dieux de l’olympe ne sont pas en reste. Les explorateurs, aventuriers et grands sportifs font l’objet de belles séries également. Mais c’est plus difficile à trouver en brocantes que les assiettes dépareillées que l’on peut chiner aux alentours de 10 euros pièce.



Malheureusement, elles sont parfois fêlées. Quand il ne s’agit que de simples fêlures, peu profondes, il y a une astuce : prenez une casserole assez large et remplissez-la de lait. Attention, il faut que vous puissiez y tremper entièrement l’assiette fêlée et qu’elle soit totalement recouverte. Faites chauffer le lait, sans le porter à ébullition. Une fois que le lait est bien chaud, plongez-y entièrement l’assiette fêlée. Laissez cuire pendant une heure à feu doux, puis laissez refroidir le tout avant de retirer l’assiette du lait. Vous constaterez alors que votre vaisselle cassée est comme neuve et que la fêlure qui s’y trouvait a disparu. Le tour est joué !

Cuisine : un délicieux gratin de chou-fleur

Certes, les enfants (et certains adultes !) détestent cordialement le chou-fleur… Pourtant, c’est un légume formidable, pas cher, facile à cuisiner pour peu qu’on y mette un peu de soin ! Aors pourquoi ne pas en faire un gratin ? Quelle variété choisir ? Les violets, les jaunes ? Ceux-là ne sont pas forcément faciles à trouver et lorsqu'on les cuit ils ont un peu tendance à virer, à se délaver… le graffiti violet, notamment, devient fade, alors qu’à cru, il flashe quand même merveilleusement… on met donc la main, ce dimanche, sur un bon vieux chou-fleur bien blanc, bien basique, bien net, pas tâché, les feuilles bien serrées et bien vertes, et on dit un kilo pour quatre personnes.





Précuisez les inflorescences à l'eau pendant 5 à 7 minutes. Parallèlement, faites infuser dans de la crème fleurette (il en faut pas mal, un litre), du gingembre frais (il en faut un bon gros morceau), du thym, du laurier, et deux gousses d’ail… vous chauffez la crème, vous plongez vos ingrédients dedans, et vous laissez tiédir pendant 10 minutes environ… Vos sommités de chou-fleur, maintenant, vous les poêlez au beurre demi-sel, jusqu’à ce qu’elles colorent un peu, vous les transvasez dans un plat à gratin, vous arrosez de la crème fleurette en filtrant bien le thym, l’ail, le gingembre…



Avant d'enfourner le plat dans le four déjà chaud, thermostat 6, 180 degrés, pensez à râper sur votre gratin du comté, du jeune comté, pas la peine d’aller chercher du 36 mois… Et au bout d’une bonne demi-heure, vous allez voir que votre gratin est prêt quand une jolie croûte blonde commence à se former en surface. Maintenant, il faut passer à table de suite, avec trois options : soit une vraie belle côte de cochon, soit une bonne vieille saucisse au couteau, soit, plus léger, une salade d’endives un peu amères, et surtout, après ça, ne venez plus me dire que le chou-fleur ne parfume pas délicieusement la cuisine !

Jardin : racines d'endives

L'endive est une drôle de salade, de la famille de la chicorée. On la sème au printemps, comme une salade ordinaire. Elle fait vite des feuilles mais elles sont amères et on ne les mange pas… L’endive grossit donc tout l’été au potager, sans qu’on y touche. Juste avant les gelées, on l’arrache enfin et on récolte des racines. On dirait des grosses carottes, couleur pomme de terre. Ces racines ont un goût très amer. D’ailleurs, on peut les torréfier pour en faire un ersatz de café.



Mais ces racines donnent surtout la salade délicieuse que l'on connaît. Alors, comment ? En 1830, un Belge a une idée de génie : repiquer ces racines dans une cave et les couvrir de terre. Au chaud et dans l’obscurité, elles font de nouvelles feuilles, étiolées car elles ne voient pas la lumière. Ces jeunes pousses blanches sont tendres et douces. L’endive que l’on mange aujourd’hui ! Si on a la chance d’avoir un potager et une cave, on peut donc en cultiver chez soi ; les endives faites maison sont délicieuses.



Même si vous êtes en appartement, vous pouvez les repiquer dans un grand saut percé, avec une soucoupe dessous pour ne pas mettre de l’eau partout. Mettez une couche de terreau au fond. Piquez vos racines, droit debout, à touche-touche, comme des sardines tête en l’air. Après, recouvrez le tout d’une couche de terreau. Pour faire glisser ce terreau entre les racines, arrosez. Avec les nouvelles variétés d’endives, il n’est plus nécessaire de recouvrir le sommet de la racine. Mais l’obscurité reste nécessaire. Donc, posez un couvercle sur le dessus. La botte de 10 racines coûte 9,95 euros. C'est un peu cher, mais c'est un grand plaisir de manger ses propres endives. La ferme Sainte Marthe, dans le Maine et Loire, a un remarquable catalogue de Vente par Correspondance et bien sûr un site internet.