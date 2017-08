Quelle architecture découvre-t-on en Grèce ?

publié le 13/08/2017 à 11:10

Maison : l'architecture grecque

Quand on dit Grèce, on ferme les yeux et on voit tout de suite des petites maisons blanches sous un soleil de plomb avec des volets d’un bleu qui fait écho à la mer desquelles s’échappent d'immenses bougainvilliers aux couleurs vives. Si l'on regarde de plus près ces maisons, on s'aperçoit, surtout dans les Cyclades, que les fenêtres sont toutes petites. C'est pour bloquer la chaleur et aussi pour se protéger des meltems, ces vents du nord qui soufflent fort l'été sur la mer Égée.



Les architectes Grecs expliquent que c'est comme quand nous soufflons sur notre assiette trop chaude : petite ouverture de la bouche pour souffler du vent froid et grande ouverture pour réchauffer. Les fenêtres c'est pareil : petite fenêtre pour ne laisser passer que le vent frais et pas tout le sable qui va avec. Une anecdote racontée par notre correspondante sur place Alexia Kefalas.

Les maisons sont elles, toutes blanches, pour garder un peu de fraîcheur aussi. La couleur blanche renvoie la chaleur, il n’y a pas que les maisons qui sont blanches, les terrasses aussi, les ruelles et même les arbres jusqu’à un mètre de hauteur. La tradition, c’était la chaux, matériau naturel pour des murs qui respirent. Les Grecs repeignaient chaque année avant l’été. Aujourd’hui certains utilisent des peintures. Pour la couleur bleue, qu'on retrouve sur les volets et les portes, c'est pour éloigner les moustiques.

Une maison toute blanche quand la nature explose de couleur, ça peut être reposant. Laetitia Nallet Partager la citation





À l'intérieur des maisons, on retrouve également du blanc. Avec souvent du mobilier maçonné : bibliothèque, niche dans le mur, table de chevet et banquettes maçonnées et beaucoup de murs arrondis, intérieur comme extérieur. Dehors, c’est pour mieux supporter les meltems. Une maison toute blanche quand la nature explose de couleur, cela peut être reposant.



Attention le blanc a besoin de contraste pour exister. On choisit une ou deux couleurs par touches. Par exemple, des coussins orange sur le canapé du salon, un boutis et lampe bleus dans la chambre, une étagère avec des verres multicolores dans la cuisine. On peut aussi ajouter une jarre qu’on laisse en terre cuite ou qu’on recouvre d’un bleu éclatant devant la maison. Éole c’était le dieu des vents et il a remis à Ulysse une outre dans laquelle il avait enfermé des vents violents. Pendant le voyage, il y a des petits rigolos qui l’ont ouvert, espérant trouver de l’or, puis retour à la case départ, c’est-à-dire chez Éole qui était furieux.



Enfin, vous trouverez dans presque toutes les maisons, le mataki, l'oeil protecteur à suspendre dans sa maison pour vivre tranquille et se protéger du matiasma, le mauvais œil.

Jardin : la grande acanthe

S’il n’y avait qu’une fleur, une seule, à découvrir pendant des vacances en Grèce, ce serait la grande Acanthe, acanthus mollis. Vénérée pour son feuillage plantureux qui persiste en hiver et pour ses immenses hampes florales d’été. Des fleurs où le rose joue avec le blanc et le vert nacré.

La grande Acanthe Crédit : Thierry Denis

En France, on la bichonne dans les jardins. En Grèce, on la découvre dans la nature, les clairières et les lisières des bois et sur les chapiteaux corinthiens. Les sculpteurs grecs s’en sont inspirés comme motif, sculpté dans la pierre. Depuis la feuille d’acanthe est une source d’inspiration dans l’art.



Pour cultiver la grand acanthe, il faut la laisser au soleil le matin et à l'ombre l'après-midi. Il ne faut jamais couper ses racines en bêchant autour d’elle, car chaque bout de racine brisée donne une nouvelle acanthe qui gêne le pied initial. En France, les hivers sont plus rudes qu’en Grèce, le gel abîme parfois les futures tiges florales qui sont à l’état de bourgeons, à ras de terre. Au début de l’hiver, on glisse entre les grandes feuilles persistantes de l’acanthe de petites feuilles sèches qui ne pourrissent pas, comme celles des tilleuls ou des fougères. Ce matelas isolant protège la souche et j’ai une jolie floraison tous les ans.



On peut rapporter quelques graines, les semer dehors sans soin. Elles germeront après l’hiver. Il existe une autre acanthe sauvage, plus rare, plus petite. Elle a un feuillage et des fleurs qui piquent. Mais elle est ravissante et fleurit tous les ans, même après le pire des hivers. Son nom latin est Acanthus spinosus. Dans la mythologie, Acanthe était une nymphe d’une beauté troublante qui inspira à Apollon la plus intense des passions. Pour échapper à la convoitise de ce Dieu fripon, elle le griffa au visage si fort qu’Apollon, furieux, la transforma en une fleur altière mais piquante, l'Acanthus spinosus.