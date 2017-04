Peut-on éviter les allergies saisonnières ?

publié le 03/04/2017 à 07:00

La période des pollens arrive ! Et avec elle, les allergies saisonnières... Rhinite, conjonctivite, rhume des foin : ça gratte, ça pique, ça coule... de plus en plus de personnes sont sujettes à ce type d'allergies, la faute entre autres à la pollution et aux changements climatiques qui augmentent la concentration de pollens dans l’air que nous respirons. Allons-nous tous devenir allergiques ? Peut-on lutter contre ces désagréments ? Comment les combattre ?



- Dr. Pierrick Hordé, allergologue et directeur éditorial du magazine "Le particulier santé", et dirige le "journal des femmes" santé

